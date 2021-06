Dziecko wybiera się na obóz lub kolonie? Sprawdź, jakie obostrzenia obowiązywać będą podczas wakacyjnego wypoczynku!

- Nie wszystkie dzieci uda się zaszczepić - mówi Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. - Warto pomyśleć o akcji wspieranej przez NFZ, by testować wszystkie dzieci pojawiające się na koloniach i obozach.

- Obostrzenia pokazały się stosunkowo późno, zważywszy, że organizatorzy wypoczynku sprzedają oferty od kilku miesięcy. Czekaliśmy na nie z duszą na ramieniu - mówi Agnieszka Zielińska z Biura Turystyki Aktywnej Kompas. - Zwłaszcza, że zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem jest bardzo duże. Rodzicom zależy, by dzieci zamknięte przez ostatni rok w domach miały kontakt z rówieśnikami. Dużym powodzeniem cieszą się programy przygodowe, aktywne. Rodzice pytają, czy obiekt jest nad jeziorem, morzem, jak dużo czasu dzieci będą spędzały na zewnątrz.

Już na pierwszy rzut oka widać, że tegoroczne wytyczne resortu zdrowia, edukacji i GIS są nieco łagodniejsze niż przed rokiem. Zakładają one m.in., że grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). Jedynie w przypadku kontynuowania pracy prowadzonej przez ostatni rok w grupie uczestników z danej drużyny lub świetlicy, dopuszcza się inną liczebność.