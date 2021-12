Dziecko połknęło proszek do prania. Policja eskortowała rodzinę do szpitala Krzysztof Dunaj

We wtorek, 14 grudnia 2021 roku policjanci z ruchu drogowego w Gdańsku eskortowali rodziców z dzieckiem do szpitala po tym, jak 1,5 roczna dziewczynka połknęła proszek do prania. Rodzice powiadomili dyżurnego o zaistniałej sytuacji. Funkcjonariusze z grupy Speed natychmiast pojawili się na miejscu, zapewniając bezpieczny transport do placówki medycznej.