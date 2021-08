Dzieci zmuszane do żebrania w Sopocie. Służby nie mają sobie nic do zarzucenia. Wszystkie pracują według procedur

Reporterom programu interwencyjnego "Uwaga" telewizji TVN udało się udokumentować fakt wykorzystywania dzieci do zbierania pieniędzy na sopockim deptaku. W programie wyemitowanym 12. sierpnia na nagraniach widać dzieci grające na akordeonach, odnoszące następnie zebrane pieniądze dorosłym. Reporterka programu rozmawiała z jednym z chłopców, który poprosił o kupienie mu pizzy. Twierdził, że jest na wakacjach i mieszka z rodzicami w hotelu, ma 13 lat, chodzi do szkoły w Rumunii.

- My od lat ich widzimy, oni co roku w wakacje są, to są te same osoby - mówił w programie pracownik jednego z sopockich klubów. - Przychodzą tu żebrać, a nikt z tym nic nie robi. Tutaj jest monitoring, więc policja wie, co się dzieje, ale i tak nic sobie z tego nie robi - dodał.