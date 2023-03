Działka przy Toruńskiej w Malborku na sprzedaż. Co może powstać w sąsiedztwie miejskiego parku i stadionu?

Ulica Toruńska w Malborku

Ulicą Toruńską w Malborku do miasta pierników i Kopernika się nie dojedzie. Ale do parku i obiektów sportowych jak najbardziej. To właśnie w ich niedalekim sąsiedztwie położona jest nieruchomość, którą władze chcą wystawić na sprzedaż.

Jak się dowiedzieliśmy, chodzi o działkę za domem przy ul. Kopernika 59. Wciąż mieszkają tam lokatorzy, bo to budynek komunalny.

Właśnie po to są tam mieszkańcy, by obiekt nie stał się "klubem młodzieżowym", jak wiele innych pustostanów – mówi nam Jan Tadeusz Wilk, wiceburmistrz Malborka.

