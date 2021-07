Działacze "PR" oczekują od NIK sprawdzenia czy w Gdańsku dochodziło do nieprawidłowości w zakresie przeprowadzanych remontów

„Liczymy, że audyt Najwyższej Izby Kontroli wyeliminuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gdańskich Nieruchomości oraz wskaże ewentualne rozwiązania, które naprawią wadliwe mechanizmy” - piszą w skardze do NIK przedstawiciele Partii Razem.

Poniedziałkową konferencję zorganizowano przed budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 597, znanym w Gdańsku jako kamienica sprzedana z lokatorami. Według trójmiejskich działaczy partii, którym towarzyszyła posłanka Magdalena Biejat, to jeden z przykładów działalności miasta pozostawiających wiele do życzenia.

Wśród najważniejszych zarzutów w zakresie prowadzonej polityki mieszkaniowej, wymieniono brak nadzoru nad stanem technicznym lokali komunalnych czy brak informacji na temat stanu liczebnego lokali.

- Jesteśmy tutaj, by zwrócić uwagę na patologie, które dotyczą nie tylko Trójmiasta – mówiła posłanka Biejat. - Brak rozsądnej i zrównoważonej polityki mieszkaniowej, wyprzedawanie zasobów komunalnych, uleganie presji deweloperów, to zjawiska obserwowane w całym kraju, które muszą się skończyć. Będziemy przyglądać działaniom miasta, temu jak wygląda prowadzona polityka mieszkaniowa oraz interweniować w sytuacjach braku dbania o interesy lokatorów. Czekamy na odpowiedź pani prezydent Dulkiewicz na interwencję zgłoszoną w ratuszu, w sprawie udostępnienia listy lokali komunalnych wyremontowanych w 2020 r., lokali, w których zaplanowano prace remontowe w 2021 r. oraz informacji, według jakich kryteriów powstała lista lokali do remontu.