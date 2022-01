Dyskoteki w centrum Gdańska? Mieszkańcy mają dosyć, policja nakłada karę, a sanepid twierdzi, że to cocktail bary

Gdańsk. Dyskoteki w centrum miasta nadal działają?

- Działalność, którą prowadzą wspomniane lokale, jest obecnie zakazana — informuje nasza czytelniczka. - To kluby taneczne, które swoją działalność prowadzą od godziny 21:30 do 6:00 rano, oferując głównie alkohol i tańce. Spółki prowadzące wyżej wymienione dyskoteki we wpisie do KRS mają PKD niezgodne z prowadzoną działalnością.

- Niemalże wszystkie kluby nocne i lokale dyskotekowe zlokalizowane są w budynkach i pomieszczeniach prywatnych, co zmniejsza pole wpływu gminy - tłumaczy Monika Nkome-Evini, menadżer Śródmieścia. - W nieruchomościach o charakterze usługowo-mieszkalnym wiele do powiedzenia mają wspólnoty mieszkaniowe. Natomiast, poprzez projekt parku kulturowego będziemy się starali wprowadzić standardy co do akceptowalnego stopnia uciążliwości takich lokali oraz - o ile to będzie prawnie możliwe - podejmiemy dyskusję co do wprowadzenia ograniczeń liczebności lokali funkcjonujących w nocy.

Jak wynika ze zdjęć przesłanych do redakcji “Dziennika Bałtyckiego” przez naszych Czytelników, można odnieść wrażenie, że działalność nocna klubów ma się dobrze, tym bardziej, że fotografie wykonano pod koniec 2021 roku po godzinie 4:00.