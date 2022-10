Dwuminutowy koszmar. Druga z rzędu przegrana Chojniczanki Chojnice. Powtórzył się scenariusz sprzed tygodnia

Wydawało się, że po pokonaniu Wisły Kraków zespół Chojniczanki Chojnice ustabilizuje sytuację w tabeli Fortuna I ligi. Okazuje się, że nic bardziej mylnego, bo podopieczni Tomasza Kafarskiego przegrali drugi mecz z rzędu z niżej notowanym zespołem. Przed tygodniem nie sprostali Sandecji Nowy Sącz, teraz natomiast ulegli na własnym boisku Resovii.

I powtórzył się scenariusz sprzed tygodnia. Wtedy Chojniczanka straciła dwa gole w cztery minuty. Niestety, tym razem wynik udało się poprawić, bo Resovia zdobyła dwie bramki w dwie minuty.

Do tego momentu Chojniczanka była zespołem przeważającym. Może nie bardzo dużo lepszym, ale to gospodarze sprawiali wrażenie zespołu, któremu bardziej zależy na zwycięstwie. Początek drugiej połowy wyglądał podobnie. Lepiej wyglądała Chojniczanka, miała dwie lub trzy dogodne szanse, mówiąc kolokwialnie - bramka wisiała w powietrzu. I cóż, jak to często w tego typu meczach bywa, to rywal objął prowadzenie, a po chwili je podwyższył. To były dwa ciosy, jakich nikt w Chojnicach się nie spodziewał.