Dwoje nastolatków topiło się w Bałtyku w Darłówku Zachodnim. 30.07.2021 r. Uratowali ich plażowicze. 11-latek trafił do szpitala

– Około godziny 20:00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w morzu topią się 11-latek i 15-latka – relacjonuje mł. kpt. Piotr Grudzień z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. – Miało to miejsce w Darłówku Zachodnim podczas kąpieli w Bałtyku. Dzieci zostały wyciągnięte z wody przez plażowiczów. Nasi strażacy byli tam chwilę później i zabezpieczyli poszkodowane osoby, które były przytomne, do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Ostatecznie chłopiec został zabrany do szpitala na obserwację, a 15-latka nie wymagała hospitalizacji.