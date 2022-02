Dwóch graczy w negocjacjach na następcę najważniejszych okrętów MW. Jest decyzja o wstępnym wyborze partnera dla programu fregat „Miecznik”

Decyzja o wyborze projektu koncepcyjnego dla fregat „Miecznik” zapadła w Wojsku Polskim 10 lutego. Trzy okręty, które zastąpią ORP Kościuszko i ORP Pułaski, mają zostać zbudowane do 2034 roku.

Umowa na fregaty „Miecznik” podpisana w Gdyni. 8 mld może trafić do polskich stoczni

Partner niemiecki wspominany w komunikacie to holding ThyssenKrupp Marine Systems, który oferuje rozwiązania fregaty typu MEKO A-300. Brytyjczycy to Babcock International, w programie proponują projekt fregaty Arrowhead 140. Jeśli negocjacje z nimi nie zakończą się sukcesem wojskowi mogą wrócić do propozycji hiszpańskiego oferenta, firmy stoczniowej Navantia z projektem fregaty F-100.