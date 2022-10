Dwaj bracia spotkali się w finale mistrzostw Polski. Jakub i Tomasz Gorczycowie skutecznie rywalizują na szermierczej planszy

- Generalnie jest tak, że młodszy goni starszego. Na planszach zgarniali do tej pory wszystko, co dawało się zgarnąć. A jak się wygrywa, to łatwiej podtrzymać pasję. Teraz starszy Tomasz ma trochę trudniej. Obaj poszli szybciej do szkoły, przez co w tym roku czeka go matura. Widzę nadal w nich pasję do sportu i treningu, chociaż dużo ich rówieśników już się wykruszyło. Szermierka to w pewnym względzie część ich życia – mówi nam Marcin Gorczyca, tata Jakuba i Tomasza.

Obaj zaczynali w ówczesnej Gdańskiej Szkole Floretu. Obecnie to Gdańska Szkoła Szermierki, która mieści się przy ul. VII Dwór 7. Od 6. roku życia zajmują się więc fechtowaniem. Początkowo miała być to zabawa, ale z czasem przerodziła się w coś poważniejszego.

- Pojawiły się wyniki i się tym zainteresowałem – wspomina Marcin Gorczyca. - Uważam, że jeśli mamy coś robić, to na sto procent. I to robiłem. Bywało, że byłem częściej na turniejach zagranicznych niż działacze czy nawet trenerzy. Na synów nie naciskam w żadną stronę. Jeśli będą chcieli zrezygnować, to nie będą mieli wymówek. Za nich walczył nie będę, a mogę im pomóc. Tak było w kryzysowych momentach, kiedy pojawiły się pytania o to, czy szermierka nie zabiera zbyt dużo czasu.