Dwadzieścia świeczek na torcie dla Izy. Historia walki z chorobą

I od dwudziestu lat – raz na trzy tygodnie przyjeżdża do Centrum Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Dostaje lek w kroplówce, co trwa zwykle nie dłużej niż pół godziny,po czym wraca do domu. A że jej organizm dobrze toleruje to leczenie onkolodzy nie decydują się go zakończyć. Nikt nie jest bowiem w stanie stwierdzić czy udało się zlikwidować w nim wszystkie komórki nowotworowe. W przeciwnym razie – prędzej czy później – choroba mogłaby nawrócić.

-Iza trafiła do nas w 2002 roku z powodu rozsianego raka piersi z przerzutami do kości - wspomina dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka, koordynator Centrum Chorób Piersi. - Była młodą kobietą i matką, która dopiero co urodziła dziecko. W momencie diagnozy choroba była zaawansowana, bo być może nikomu nie przyszło wtedy do głowy, że przyczyną dolegliwości pacjentki w tym wieku może być nowotwór złośliwy.