Dwa prawomocne wyroki dożywocia za zakopanie żywcem biznesmena i dwa... uniewinnienia

- Wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem M. wywieźli [imię nazwisko ofiary] do miejscowości Postołowo, gdzie zadawali mu ciosy metalową rurką oraz rękami i nogami w głowę i klatkę piersiową, powodując obrażenia w postaci uszkodzenia w obrębie kości twarzoczaszki – mówiła w orzeczeniu na temat działań Michała S. z 19 sierpnia 2014 roku, sędzia Dorota Rostanowska , która wymieniała długą listę urazów i złamań zadanych biznesmenowi. - Następnie, nieprzytomnego złożyli w dole, gdzie poszkodowany zmarł wskutek uduszenia, na skutek pogrzebania go żywcem – dodała.

Prawomocne wyroki zapadły po 7 terminach rozprawy, które w ciągu roku odbyły się przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku, a samo skrupulatne, choć skrócone, ustne uzasadnienie, dotyczące poszczególnych ustaleń 5-osobowego składu orzekającego, zajęło jego przewodniczącej ponad godzinę. Na sali zabrakło oskarżonych – w tym dwóch głównych: Michała S. i Krzysztofa M., którzy nie chcieli zostać doprowadzeni do sądu z aresztów śledczych, gdzie przebywają.

Sędzia zaznaczyła, że sprawstwo 2 głównych oskarżonych „nie budzi wątpliwości”, a zabójstwo zostało dokonane ze szczególnym okrucieństwem. Dodatkowo, na niekorzyść, wpływa motywacja: zbrodnia miała zatuszować oszukańczą umowę pożyczki zawartą wcześniej. Dla M., który - jak wskazał sąd - „ma niezwykłą wręcz zdolność do manipulowania ludźmi” (m.in. groził świadkom i wytaczał im procesy karne), nie był to pierwszy wyrok, a sąd nie dał wiary jego twierdzeniom na temat alibi: - Przedstawiał on około 10 różnych wersji tych wydarzeń na różnych etapach postępowania przygotowawczego – zaznaczyła sędzia.