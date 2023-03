Dwa pościgi policyjne w gm. Kolbudy. Nietrzeźwi, z zakazem kierowania i z narkotykami

We wtorek 14 marca policjanci z komisariatu w Kolbudach (p. gdański) dwukrotnie prowadzili pościg za kierującymi, którzy nie zatrzymali się do kontroli.

Po godzinie 9 rano mundurowi zauważyli samochód marki Audi. Styl jazdy kierującego zwrócił uwagę policjantów, w związku z czym podjęli decyzję o zatrzymaniu go do kontroli drogowej - informuje mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański. - Mundurowi nadali sygnały dźwiękowe i świetlne do zatrzymania, lecz kierujący audi mężczyzna nie zareagował, przyspieszył i próbował uciec. Policjanci po krótkim pościgu uniemożliwili mu dalszą jazdę i zatrzymali. Szybko okazało się, że 42-latek nie dość, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdem, to był nietrzeźwy. Mężczyzna w organizmie miał 0,7 promila alkoholu.