Dwa „Lodołamacze” i „Okulary”. Nagrodzeni sopocianie, w Sopocie też nagradzają. Rozstrzygnięto dwa konkursy doceniające wrażliwość społeczną

Podczas gali regionalnej XVII Konkursu Lodołamacze 2022, która odbyła się 15 września w Bydgoszczy, „Lodołamacza” specjalnego otrzymała sopocianka, Monika Lewandowska, a fundacja Nasz Przyjazny Dom zajęła III miejsce w kategorii otwarty rynek pracy – pracodawca.

­ W ostatnim czasie w Sopocie bardzo dużo dobrych rzeczy wydarzyło się na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ale mam świadomość, że jeszcze długa droga przed nami do pełnego włączenia tych osób w życie miasta – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim wiceprezydent Sopotu. - Cieszę się, że osoby, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami są doceniane. Monika Lewandowska działająca w sopockiej Społecznej Radzie ds. Osób z Niepełnosprawnościami bardzo często inspiruje nas do wielu działań i do zmiany myślenia o tym, jak mogą funkcjonować w życiu miasta osoby z niepełnosprawnościami. A jednym z ważnych aspektów tego dobrego funkcjonowania jest możliwość pracy, więc cieszę się także, że w Sopocie fundacja Nasz Przyjazny Dom takie możliwości oferuje. Serdecznie gratuluję obu laureatom Lodołamaczy – dodaje.