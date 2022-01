Duże zainteresowanie Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym na Pomorzu. W pierwszych dniach stycznia złożono ponad 10 tysięcy wniosków Kamil Kusier

Przemyslaw Swiderski

Od początku roku mieszkańcy Pomorza złożyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niemal 10,3 tysięcy wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. RKO to nowe świadczenie niezależne od dochodu rodziny, które wypłacane jest na dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Co ważne, świadczenie wypłacane jest na drugie i każde kolejne dziecko. Jakie jeszcze zmiany czekają na beneficjentów rządowych świadczeń?