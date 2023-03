Duże mieszkania do kupienia w Malborku. TOP 5 ofert z serwisu OtoDom.pl, które mogą podbić serca nabywców. Ile trzeba mieć pieniędzy?

Duże mieszkania do kupienia w Malborku. Oferty z OtoDom.pl

Własne 100-metrowe mieszkanie to marzenie wielu rodzin. Gdy ma się dzieci, każdy członek rodziny marzy o własnym pokoju, który zapewnia prywatność. To też dla każdego po prostu przestrzeń, którą można urządzić dopasowując do własnych potrzeb.

Można wygospodarować miejsce na spiżarnię, pralnię, garderobę czy kącik, w którym można rozwijać swoje pasje czy stworzyć minisiłownię.

Nie da się jednak zapomnieć, że każdy metr kwadratowy nie pozostaje neutralny dla kieszeni. Wpływa on m.in. na: