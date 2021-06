Duża liczba martwych fok na Wybrzeżu. Dlaczego morze masowo wyrzuca ciała zwierząt?

Z danych Błękitnego Patrolu WWF wynika, że tylko w czerwcu znaleziono około stu martwych fok na polskim wybrzeżu Bałtyku. Czy to jest niepokojąca liczba?

W czerwcu właściwie każdego dnia odnajdowaliśmy martwe foki. Było kilka rzutów, gdy tych ciał było więcej. Na przykład na początku czerwca w ciągu kilku dni znaleźliśmy aż 35 nieżywych fok. Kilka dni później - 20, potem ta liczba spadła i znów wzrosła do ponad 20. W ostatni weekend znaleźliśmy 8 martwych fok. Możemy wyodrębnić dwa okresy odnajdywania ciał. Pierwszy - od połowy marca do połowy maja, gdy znajdujemy przede wszystkim martwe focze szczenięta. Drugi to właśnie czerwiec – sierpień. Najwięcej nieżywych fok znaleźliśmy w rejonie środkowego wybrzeża, mniej więcej od Mielna i Darłowa na wschód. Po zakończeniu sezonu będziemy mogli ocenić, czy martwych fok znacznie przybyło, czy też nie. Na razie, chociaż jest to oczywiście duża liczba, podchodzimy do niej spokojnie.