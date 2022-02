Dusiowa Kuchnia - jak poznać dobrego pączka w sklepie?

Czy z perspektywy lat, w Trójmieście jest coraz więcej dobrych cukierni?

Na przestrzeni lat dużo się zmieniło w Trójmieście w kontekście rynku cukierniczego, który robi się coraz bardziej konkurencyjny. Powstaje coraz więcej małych rzemieślniczych cukierni, ale warto zwrócić również uwagę na kawiarnie serwujące własne wypieki. W obu tych przypadkach główną rolę gra jakość, a nie masowa produkcja. Jako konsumenci posiadamy coraz większe wymagania. Chcemy zjeść słodkości na bazie prawdziwych jajek i masła, a nie z proszku jajecznego, margaryny i polepszaczy. Przywiązujemy też uwagę do wyglądu słodkości, więc coraz więcej prawdziwych pasjonatów serwuje nam w Trójmieście nie tylko pyszne, ale i piękne wypieki. W modzie wciąż są estetyczne i nowoczesne monoporcje, które wymagają odpowiedniej wiedzy i umiejętności zdobytej na szkoleniach. Jest jednak jeszcze dużo miejsca na nowe biznesy, na które jako fanka słodkości ogromnie czekam i obiecuję im kibicować.

Chciałabym polecić moje ulubione miejsca na słodkości. W Gdańsku warto pokusić się o sprawdzenie słodkości w UMAM Cukierni Gdańskiej czy Le Delice. W Sopocie trzeba zajrzeć do Capuccino Cafe. W Gdyni natomiast polecam wybrać się na dobrą kawę i słodkie do Black and White Coffee.