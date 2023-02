Dusan Kuciak, bramkarz Lechii Gdańsk: Było mocne wkurzenie i cisza. Problem jest w sferze mentalnej. Drużyna liczy na mocne charaktery

Nie ma się co oszukiwać – dostaliśmy jedną, drugą bramkę i w pierwszej połowie nas nie było. Uważam, że problem nie jest w braku umiejętności tylko w sferze mentalnej. Po strzeleniu bramki przypomnieliśmy sobie, że możemy być pewni siebie i grać do przodu. To było za późno, a 0:3 było już nie do odrobienia.

Na początku rundy Lechia zdobywała punkty. Co się teraz stało?

Punktowaliśmy w meczu z Wisłą Płock, który wygraliśmy. Potem zdobywaliśmy po punkcie za dwa remisy, a to dla mnie mało. Nie patrzę na serię cofając się do jesieni, bo była przerwa zimowa. Wiosna jest zupełnie inna i dla mnie punktów zdobywaliśmy za mało. Meczem z Radomiakiem mieliśmy zamknąć walkę o utrzymanie w ekstraklasie. Po dobrym okresie przygotowawczym byłem przekonany, że właśnie po meczu z Radomiakiem uciekniemy ze strefy zagrożonej spadkiem i będziemy patrzeć w kierunku miejsc 10-11, a może nawet trochę wyżej. Dwa ostatnie mecze pokazały jednak, że w tym sezonie trzeba się skupić na indywidualnościach, bo drużyna oczekuje, że mocne charaktery i najlepsi zawodnicy pociągną drużynę. I to jest potrzebne. Ciężko się gra jak tracimy pierwsi bramkę. To nie jest kwestia miesiąca czy dwóch, tylko wiemy, że mamy z tym problem. Musimy dążyć do tego, żebyśmy pierwsi strzelali bramkę.