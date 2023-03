"Drzewko za surowce wtórne" 2023. Tysiące sadzonek znów trafiło w ręce mieszkańców Pomorza. W tym roku byliśmy w aż pięciu lokalizacjach! OPRAC.: Maja Czech

Tegoroczna akcja "Drzewko za surowce wtórne" dobiegła końca. Ponownie spotkaliśmy się z mieszkańcami naszego regionu, aby odebrać od was makulaturę i elektrośmieci i wręczyć w zamian sadzonki drzew i krzewów. W tym roku czekaliśmy na was w pięciu pomorskich lokalizacjach. Rekordziści odebrali aż 55 sadzonek. Sprawdźcie, co jeszcze działo się podczas tegorocznej edycji "Drzewka..."!