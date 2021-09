Drzewa są po to, żeby je kiedyś wyciąć? Nie. Nie. Nie!

Maria Kurowska, posłanka Solidarnej Polski, podczas sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wypowiedziała się na temat starych drzew. Powiedziała tak: „Stare drzewa już nie tylko nie produkują tlenu, nie przerabiają dwutlenku węgla, ale wręcz jest proces odwrotny. One wyciągają z atmosfery tlen. Po co my mamy w ogromnych ilościach trzymać te stare drzewa? Należy je przerobić, należy zrobić z nimi to, co się robi z innymi roślinami, które się uprawia”. Nagranie z wypowiedzią posłanki stało się hitem w internecie. I co pan na to? A może rzeczywiście nie potrzebujemy starych drzew?

Tę wypowiedź oceniam bardzo krytycznie. Bardzo mnie ona dziwi, bo powoduje dezinformację i wprowadza ludzi w błąd. Staram się być rzecznikiem drzew i do znudzenia podkreślam, że drzewa, a szczególnie te stare, są pod każdym względem doskonałe. Musimy więc wyjaśnić: z badań naukowych wynika, że jest dokładnie odwrotnie niż powiedziała posłanka. Stare drzewa bardzo dobrze kumulują dwutlenek węgla, znacznie lepiej niż młode. Mówiąc najprościej, w procesie fotosyntezy drzewa pobierają z atmosfery dwutlenek węgla i przerabiają go na węgiel, który kumulowany jest w ich drewnie, korze i korzeniach. W przypadku niektórych gatunków drzew najwięcej dwutlenku węgla kumuluje się w tzw. twardzieli. A ta może być wytwarzana dopiero po 70. roku życia drzewa. Jeśli jakieś młode drzewa intensywnie rosną, to nie znaczy, że mają w sobie dużo węgla. Przeciwnie, ich drewno jest stosunkowo rzadkie, a węgla mają w sobie mało. To się zmienia, gdy drzewo jest starsze, wtedy uzupełnia ten węglowy niedobór. Poza tym, porównajmy, ile liści ma 10-letni dąb i ten 300-letni. Spójrzmy, jaka jest powierzchnia liści jednego i drugiego drzewa.