Drutex najlepszym pracodawcą w branży budowlanej. Poland's Best Employers 2022 – Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2022

Badanie ankietowe pracowników trwało od września do października 2021 roku na podstawie 1800 firm w Polsce zatrudniających ponad 250 pracowników. Każdy respondent wyrażał opinię na temat kilkudziesięciu stwierdzeń opisujących działalność jego pracodawcy w siedmiu głównych obszarach:

Ranking przygotował Forbes we współpracy z firmą Statista, współtwórcą najbardziej znanych zestawień „Best Employers” na świecie. Zdaniem pracowników, w branży budowlanej nie było w 2021 roku lepszego pracodawcy niż Drutex w Bytowie. W ogólnym zestawieniu firma znalazła się na 18 miejscu. W swojej branży wyprzedził Ceramikę Paradyż z Opoczna i Unibep z Bielska Podlaskiego.

- Drutex to ludzie. Pracownicy są i zawsze byli największą wartością naszej firmy. Tej filozofii jesteśmy wierni. Traktujemy zatrudnienie jako zobowiązanie nie tylko w odniesieniu do konkretnego pracownika, ale również jego rodziny. To między innymi dzięki temu firma tak dynamicznie się rozwija i jest dziś marką rozpoznawalną w Polsce oraz na świecie – mówi prezes Druteksu Leszek Gierszewski.