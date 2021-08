Drugoligowe derby dla Chojnic. Chojniczanka rozgromiła Radunię Stężyca aż 5:1 i awansowała na trzecie miejsce w tabeli ZDJĘCIA

Aż pięciu zmian w porównaniu do przegranego meczu ze Stalą Rzeszów dokonał w wyjściowym składzie Chojniczanki trener Tomasz Kafarski. I przyznać trzeba, że gospodarze od początku grali szybko, efektownie i skutecznie. Potwierdzeniem tego są aż cztery bramki strzelone przez gospodarzy w pierwszej połowie meczu. Dwie pierwsze bramki były bliźniaczo podobne. Wrzutki z lewej strony Michała Mikołajczyka, który wrócił do Chojnic po wielu latach przerwy, na gole – strzałami głową – zamieniali Artur Pląskowski oraz Szymon Skrzypczak. Na 3:0 podwyższył ładnym strzałem po długim słupku Łukasz Wolsztyński. Czwarta bramka to dzieło Skrzypczaka, który wykorzystał podanie Wolsztyńskiego.

Goście odpowiedzieli tylko jednym trafieniem – przy stanie 3:0 Kamila Brodę ładnym strzałem pokonał Wojciech Łuczak. Oprócz zdobytej bramki Radunia tylko raz zagroziła bramce gospodarzy – Sebastian Deja trafił w poprzeczkę po strzale z dystansu.