Druga twarz Mateusza Murańskiego. Freakfighter zagrał m.in. w oscarowej produkcji

"Drugie oblicze" Murańskiego

Smutną informację o śmierci Mateusza Murańskiego podała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk po południu 8 lutego 2023 roku.

– O zgonie poinformował członek rodziny, który nie mógł się do niego [Mateusza Murańskiego - przyp. red.] dodzwonić. Na miejsce zdarzenia pojechali funkcjonariusze i znaleźli ciało, wykonano czynności, m.in. oględziny z udziałem biegłego, potwierdzono zgon bez udziału osób trzecich – powiedziała "Dziennikowi Bałtyckiemu" rzeczniczka prokuratury Grażyna Wawryniuk.

Nie żyje Mateusz Murański. Słynny freakfighter, który walczył m.in. na FAME MMA miał 29 lat

"Muran", zanim zaczął przygodę z MMA, występował w głównej roli serialu "Lombard. Życie pod zastaw". To tam stawiał swoje pierwsze kroki w karierze aktorskiej. Od 2017 do 2020 roku grał rolę Adiego, syna właściciela lombardu. Warto przypomnieć, że ta produkcja w 2018, 2019 i 2022 roku zdobyła Telekamerę w kategorii "serial fabularno-dokumentalny". Murański ukończył również Policealną Szkołę Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu.