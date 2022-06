Drożyzna nie ustępuje, inflacja znów podskoczyła. W którym województwie jest najdrożej, a w którym najtaniej?

W całym kraju w maju ceny żywności wzrosły średnio o 14,1 proc. rok do roku, a nośników energii o 31,4 proc. Ceny paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 35,4 proc. Jeśli wziąć pod uwagę produkty spożywcze, to najbardziej (o 25-30 proc. w skali roku) wzrosły ceny oleju, tłuszczów roślinnych, cukru, mięsa wołowego i pieczywa. Niestety, ekonomiści podkreślają, że szczyt inflacji ciągle jeszcze przed nami.