Drożyzna nie odpuszcza, inflacja w styczniu znów wzrosła

Wzrost inflacji. Co najbardziej podrożało?

Kolejny wzrost inflacji nie jest zaskoczeniem. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 2,6 proc. wyższe niż w grudniu i o 9,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Z kolei alkohol i tytoń podrożały o 3,7 proc. w porównaniu do stycznia ub. r. Ceny mieszkań wzrosły o 4,4 proc. w stosunku do grudnia i były o 12 proc. wyższe niż przed rokiem. Natomiast ceny nośników energii w styczniu podrożały o 8 proc miesiąc do miesiąca i były wyższe niż przed rokiem o 18,2 proc. Ceny transportu w styczniu były o 2,7 proc. niższe niż przed miesiącem, ale w stosunku rocznym wzrosły o 17,5 proc.

Według analizy "Indeks cen w sklepach detalicznych”, przeprowadzonej przez UCE Research, Hiper - Com Poland i Grupę AdRetail, najbardziej podrożały produkty tłuszczowe - o 58,7 proc. Jeśli zaś spojrzymy na konkretne artykuły, to okazuje się, że najwyższy wzrost cen dotyczył oleju rzepakowego. W styczniu za ten produkt trzeba było zapłacić średnio o 73 proc. więcej niż rok temu. Ceny masła poszły w górę o 41,4 proc., a margaryny do pieczenia o 30 proc. Z kolei ceny wołowiny wzrosły o 34,7 proc., a drobiu o 28,6 proc. Wśród produktów nabiałowych najbardziej podrożał ser żółty – o 34,7 proc.