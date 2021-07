Drożeje gaz! Już drogi raz w tym roku. Za ogrzewania domu nawet 20 zl więcej miesięcznie

Obecna zmiana taryfy oznacza wzrost cen gazu o 12,4 proc. Stawki opłat abonamentowych pozostają natomiast na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że w części rachunku płaconej PGNiG OD spowoduje to wzrost średnich płatności o 11,4 proc. dla odbiorców używających gazu wysokometanowego oraz gazu zaazotowanego Ls oraz o 11,5 proc. dla odbiorców używających gazu zaazotowanego Lw.

Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków, płatność za gaz będzie wyższa o 5,35 proc., co oznacza kwotowy wzrost jego płatności o ok. 1 zł miesięcznie. Dla odbiorców z grupy W-2.1 (również podgrzewanie wody gazem) płatność wrośnie o 7,45 proc. i wyniesie 6,71 zł/m-c. Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości paliwa tj. ogrzewający także mieszkania gazem (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o ok. 20 złotych miesięcznie więcej (wzrost płatności o 7,9 proc.).