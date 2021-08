Drony opracowane przez Akademię Marynarki Wojennej wśród najlepszych projektów bezzałogowców dla wojska

Rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie i realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego (BSP) oraz bezzałogowego systemu morskiego (BSM) na potrzeby Wojska Polskiego. Wśród wyróżnionych były 3 projekty z Akademii Marynarki Wojennej, które otrzymały I i III nagrodę w kategorii operacyjno-rozpoznawczej oraz II nagrodę w kategorii amunicja krążąca, w której nie przyznano I miejsca.

W kategorii operacyjno-rozpoznawczej pierwsze miejsce otrzymały dwa zespoły AMW i WAT. Zespół Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w składzie kpt. mar. mgr inż. Przemysław Chrabąszcz, doktorant i Karol Szumacher, student, za opracowanie projektu o kryptonimie Neogobius -1. Jest to wielozadaniowy bezzałogowy system morski przeznaczony m. in. do rozpoznania oraz holowania obiektów pływających o masie do 3 t. Zespół z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za opracowanie projektu o kryptonimie AZOR. Jest to bezzałogowy system morski, którego celem jest wykrywanie obiektów podwodnych oraz badanie dna z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.