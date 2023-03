Drogołazy Sierakowice wróciły na trasy. Jest i oferta dla początkujących

Drogołazy to otwarta grupa, uprawiająca nordic walking. Powstała w odpowiedzi na liczne sygnały od mieszkańców gminy Sierakowice, którzy chcieli chodzić z kijkami, ale nie bardzo wiedzieli, jak się za to zabrać. Okazuje się bowiem, że nie wystarczy zakup kijków i wyjście na spacer. Żeby poczuć się zdrowszym i sprawniejszym, trzeba uprawiać nordic walking w odpowiedni sposób, najlepiej w towarzystwie przynajmniej jednej osoby, która wie jak należy to robić.

Spacery prowadzą instruktorzy Justyna i Marian Wnuk-Lipińscy. Zawsze starają się urozmaicić wyjścia grupy.