Droga żywność nie tylko w Polsce. Na całym świecie ceny rosną i będą rosnąć

Tylko w maju średnie ceny w sklepach w kraj ubyły wyższe o 5,4 proc. niż w kwietniu - wynika z „Indeksu cen w sklepach detalicznych - Styczeń-Maj 2021”. Przedstawia on średnią wartość cenową 45 produktów od stycznia do początku czerwca 2021 roku włącznie. Obejmuje 12 kategorii (pieczywo, nabiał, mięso, owoce, warzywa, produkty sypkie, produkty tłuszczowe, dodatki spożywcze, używki, napoje, chemia gospodarcza i inne art.)

Żywność drożeje zresztą nie tylko nad Wisłą. To światowy trend wynikający z wysokiego popyty na płody rolne.

Na szczęście w ostatnich tygodniach podwyżki wyhamowały, a w porównaniu z ekstremalnie drogą wiosną ceny nawet nieco spadły. Żywność jest jednak wciąż bardzo droga i nie zanosi się na to aby w tym roku potaniała. Koszyk żywieniowy będzie miał spory udział w domowych wydatkach.

Czekolada o 30 gr droższa, o 10 gr droższe mleko, o 50 gr droższy olej, o ponad o 20 gr droższa margaryna, o 20 gr droższe masło, ziemniaki droższe o 1,5 zł, papryka o 1 zł, mąka pszenna o ponad 20 gr. To tylko niektóre przykłady drożejących produktów spożywczych od początku roku.

- W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost cen w sklepach z wielu różnych powodów. Najistotniejsze znaczenie mają kwestie związane z rosnącymi kosztami działalności i brakiem siły roboczej. W związku z tym tendencja wzrostowa jest naturalnym zjawiskiem, co potwierdzają powyższe badania - powiedział Hubert Majkowski z Hiper-Com Poland.

Od początku roku do końca maja br. ceny najbardziej poszły w górę od stycznia do lutego, bo aż o 9 proc. W marcu w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,6 proc. Natomiast w kwietniu spadły o 4,3 proc. w zestawieniu z marcem.