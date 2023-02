Droga Via Maris i księgi wieczyste z powrotem w Pucku. Samorządowcy z powiatu puckiego rozmawiali z wiceministrem Marcinem Horałą | ZDJĘCIA Tomasz Smuga

Powstanie Via Maris, drogowy skrót z Gdyni do Władysławowa? Czy do Pucka wróci Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie? O tych dwóch palących tematach z ministrem Marcinem Horałą rozmawiali samorządowcami z powiatu puckiego.