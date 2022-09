Droga krajowa nr 20 i "wyślizgany" asfalt pod Miastkiem. Kierowcy skarżą się na brak przyczepności na krajowej 20 pod Miastkiem

Droga krajowa nr 20 nie zapewnia optymalnej przyczepności. Kierowcy skarżą się na wyślizgany asfalt na drodze pod Miastkiem

Ten „wyślizgany” asfalt jest ponoć na odcinku krajowej 20 między dwoma skrzyżowaniami – drogą do Kwisna a tą prowadzącą do Dolska. To ponad cztery kilometry. Jest tam kilka zdradliwych łuków. Dlatego wprowadzone zostało miejscami ograniczenie prędkości do 70 km/h, a nawet 60 km/h.

Pomimo ograniczeń, jak mówią kierowcy, na tym ponad czterokilometrowym odcinku często dochodzi do kolizji i wypadków. Potwierdza to sołtys Dolska Agnieszka Szadkowska, która codziennie dojeżdża do pracy w Miastku: