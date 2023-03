Droga Dębki-Odargowo zostanie wyremontowana. W Starostwie Powiatowym w Pucku podpisano umowę

Droga z Dębek do Odargowa to ważna droga nie tylko z punktu widzenia mieszkańców, lecz także turystów. Zostanie poszerzona i ulepszona, a wzdłuż niej zaplanowano konkretną ścieżkę rowerową.

- W ramach zadania będzie to przebudowana droga w kategorii Z, czyli droga zbiorcza o szerokości 6 metrów. Obok tego będzie przebiegał ciąg pieszo-rowerowy, który będzie rozdzielony pasem zieleni. Długość odcinka do 2,8 km. To pierwszy etap, który będziemy realizować na tej drodze - poinformował szef Zarządu Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Robert Lorbiecki. - Czas realizacji, jaki ma do wykonania firma, to 28 miesięcy. To jest czas, w którym wykonawca musi przeznaczyć na wykonanie i zaprojektowanie całego zadania. Jeśli uda się wszystkie uzgodnienia uzyskać wcześniej, to liczymy, że ten termin może się skróci.