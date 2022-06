Droga Czerwona w Gdyni. Ile potrwa budowa? "W maksymalnie optymistycznym wariancie 6 lat". Ruszył przetarg na prace przygotowawcze. WIDEO

Droga Czerwona w Gdyni. Rusza przetarg na prace wykonawcze

W lipcu ubiegłego roku podpisano porozumienie w sprawie poprawy dostępu do Portu Gdynia. Oznaczało to wprost, że Centralny Port Komunikacyjny dołoży się do budowy Drogi Czerwonej. Na początku kwietnia umowę o sfinansowaniu prac przygotowawczych do budowy drogi podpisali wiceminister infrastruktury Marcin Horała, członek zarządu CPK Radosław Kantak oraz Grzegorz Dziedzina, wiceszef GDDKiA. Spółka Centralny Port Komunikacyjny przekaże na inwestycję 20 mln zł.