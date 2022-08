Drewno opałowe "szybko schodzi". Ile kosztuje w nadleśnictwie, a ile w internecie?

W tym roku w Nadleśnictwie Gdańsk zainteresowanie kupnem drewna opałowego wzrosło. To spowodowało, że pula drewna przeznaczonego do sprzedaży detalicznej została wyczerpana.

- Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, Nadleśnictwo Gdańsk wygospodarowało dodatkowe masy drewna opałowego, które będzie stopniowo przeznaczane do sprzedaży w pierwszej kolejności odbiorcom indywidualnym. Nadleśnictwo koordynuje sprzedaż drewna opałowego. Każda osoba zainteresowana kupnem może telefonicznie lub mailowo zgłosić do nas swoje zapotrzebowanie, a my skontaktujemy się z nią, gdy drewno będzie gotowe do odbioru. Ceny drewna opałowego oferowanego odbiorcom przez Nadleśnictwo utrzymają się na przystępnym cenowo poziomie i nie ulegają gwałtownym zmianom – informuje Łukasz Plonus, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk.