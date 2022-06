Dramat w centrum Gdyni. 46-latka próbowała odebrać sobie życie. Heroiczna postawa policjantów pozwoliła uratować kobietę

Zbliżała się północ, gdy w środę 8 czerwca dyżurny z Komisariatu Policji w Gdyni–Śródmieściu otrzymał zgłoszenie, że przy zacumowanych statkach w centrum miasta znajduje się kobieta, która chce odebrać sobie życie. Dyżurny od razu wysłał na miejsce sierżanta Arkadiusza Sarnowskiego i starszego posterunkowego Szymona Szulcka.

- Gdy mundurowi szukali kobiety, podszedł do nich mężczyzna i potwierdził, że w wodzie widać jakąś osobę. Policjanci pobiegli we wskazane przez świadka miejsce i zauważyli kobietę. Sierżant Sarnowski bez wahania wskoczył do basenu portowego, dopłynął do kobiety i odwrócił ją na plecy, aby umożliwić oddychanie. Następnie złapał koło ratunkowe, rzucone przez załogę zacumowanego okrętu, i doholował 46-latkę do brzegu. W tym czasie drugi policjant asekurował swojego kolegę z nabrzeża i pomógł mu wyciągnąć ją z wody - relacjonuje rzecznik prasowy gdyńskiej policji.