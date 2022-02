Dowódca ORP „Błyskawica”: Odpowiadamy za wizerunek Marynarki Wojennej w społeczeństwie

Jak upłynęły pierwsze dni dowodzenia ORP „Błyskawica”?

Obowiązki dowódcy na każdym okręcie pozostają niezmienne. Inny jest za to charakter służby, wszyscy mamy świadomość tego, że „Błyskawica” to okręt muzeum i historia Marynarki Wojennej, który raczej już za główki portu nie wypłynie. Podstawowa różnica to fakt, że na „Błyskawicy” mamy stały kontakt z mieszkańcami. ORP „Wodnik”, którym poprzednio dowodziłem, stacjonował na chronionym terenie wojskowym w Porcie Wojennym na Oksywiu. Teraz dowodzę okrętem w najbardziej reprezentacyjnym miejscu w Gdyni. Ciężko znaleźć lepszy adres w mieście niż aleja Jana Pawła II 1, gdzie stoi „Błyskawica”.

Pana poprzednicy polecali pracę na „Błyskawicy”?

Cenię sobie rady poprzedników, natomiast każdy z nas ma swój styl pracy. Od 35 lat służę w Marynarce Wojennej i na okrętach. Moim głównym zadaniem jest utrzymanie „Błyskawicy”, aby po moim odejściu mogła nadal pełnić swoją funkcję. Sezon wystawienniczy zaczynamy dopiero w maju, jednak pamiętamy, że jesteśmy wizytówką Gdyni, dlatego cały okręt nieustannie jest utrzymywany w jak najlepszej kondycji.