"Dotknąć obrazu" z mieszkańcami Szemudu i Kościerzyny z nagrodą na festiwalu w USA

- Dla nas, jako reżyserek, było ważne, aby stworzyć film pokazujący głębiej tę tradycję. Koniecznie z perspektywy osób, które wykonują pokłony feretronów. Pokazać ich motywację i kontekst, w którym to się wyraża – mówi reżyserka Olga Blumczyńska. - Zależało nam na tym, aby pokazać ten zwyczaj od środka i podejść do tematu etnograficznie. Rozmawialiśmy z obraźniczkami i obraźnikami. Oni sami opowiadają, czym dla nich jest ten ukłon. Bardzo mnie cieszy to, że na pokazie premierowym na Gdyńskim Festiwalu Filmowym byli bohaterowie tego filmu i odnieśli się do niego pozytywnie, że właśnie tak do rozumieją. Muszę tutaj podkreślić, że oni nie potrzebowali tego filmu, aby czuć się dumnie. To jest głęboko w nich osadzone i tak naprawdę nie potrzebują zewnętrznej motywacji – zauważa reżyserka.