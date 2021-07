Dotacje w wysokości 200 tys. zł dla pomorskich jednostek OSP wręczył w Szymbarku marszałek Mieczysław Struk

- Przybyliście tu z najbardziej odległych gmin, udowadniając tym samym jak cenna jest dla nas wszystkich pomoc ochotniczych straży pożarnych, jak zawsze, w każdej sytuacji możemy na nich liczyć - mówił Mieczysław Struk. - Wasza tu tak liczna obecność pokazuje poparcie dla strażaków oraz to jak ważna, istotna jest to służba. Pokazała to jednoznacznie nawałnica sprzed kilku lat. Nie wyobrażam sobie jak walczylibyśmy ze skutkami żywiołu, gdyby nie było wówczas strażaków ochotników.