Dostawczak zniszczył molo w Pucku! Wjechał na nie, mimo zakazu. Pod kołami załamała się jedna z desek. Auto zostało już usunięte

Niestety, puckie molo ucierpiało i wymaga porządnej naprawy. Najwcześniejsze otwarcie przewidywane jest na środowy wieczór 9.06.2021 r., aczkolwiek to zależy od ekspertyz, które są wykonywane.

– Niech ta sytuacja będzie przestrogą dla kierowców, by zawsze stosowali się do znaków drogowych – mówi st. insp. Adam Skoczke ze Straży Miejskiej w Pucku. – Należy włączyć wyobraźnię i nie traktować wszystkich punktów dostaw jak McDrive’a, nie podjeżdżać pod same drzwi, nieraz trzeba zaparkować trochę dalej i przewieźć towar na przystosowanym do tego wózku.