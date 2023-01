Dorota Gardias komentuje śmierć Patryka Kalskiego. Zdobyła się na bardzo krótką wypowiedź. Sprawdźcie, co powiedziała

Patryk Kalskinie żyje. Te informacje potwierdził "Dziennikowi Bałtyckiemu" rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, prof. Paweł Cięszczyk.

Syna publicznie pożegnała m.in. matka, która w mediach społecznościowych dodała krótki, ale bardzo poruszający komentarz.

Krwawi mi serce. Tak bardzo go kochałam. To mój syn. Zawsze był szczery i widział prawdę. Czy musiał za to zapłacić najwyższą cenę?