Donbas - uznanie niepodległości separatystycznych republik. Co o Władimirze Putinie myśli ekspert stosunków międzynarodowych?

- Moim zdaniem widać było, że prezydent Rosji ma poczucie porażki, tak mówił - o poniedziałkowym przemówieniu Władimira Putin, w którym uzasadniał uznanie niepodległości separatystycznych republik w Donbasie - prof. Piotr Mickiewicz, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspertem stosunków międzynarodowych. - Prezydent Rosji przelicytował. Wziął minimum, z tego, co mógł wziąć, w zasadzie usankcjonował to, co de facto stan trwający w Donbasie od 2014 roku. Moim zdaniem nie spodziewał się rozpoczynając w grudniu 2021 r. rozgrywkę z Zachodem takiej, wspólnotowej reakcji państw europejskich i USA na jego propozycje przemodelowania architektury bezpieczeństwa w Europie.