Domy tymczasowe dla psów pilnie poszukiwane. Dysponujesz wolną przestrzenią? Czym prędzej zgłoś się do fundacji Judyta

Fundacja Judyta w Trójmieście pomaga psom, które określa jako "niewidzialne", czyli takie, którym trudno znaleźć domy. To tutaj schronienie znajdują m.in. seniorzy, a także czworonogi, które trzeba nauczyć, jak być psem w świecie ludzi.

Przyjmujemy je nie po to, by z nami zostały, ale po to, by odmienić ich życie. Naszą siłą są domy tymczasowe, w których te czworonogi poznają czym są miłość, kanapa, smycz, normalna codzienność. Jest to możliwe, bo część naszego zespołu ma wykształcenie behawiorystyczne. Dzięki pracy naszej i nieocenionych wolontariuszy przywracamy światu cudownych, ogoniastych przyjaciół, którzy trafiają do własnych, „szytych na miarę” rodzin - czytamy na stronie internetowej fundacjajudyta.com.