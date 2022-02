Domy do 70 m kw. bez pozwolenia na budowę. Od miesiąca można je budować, ale do żadnego starostwa w kraju nie zgłosił się żaden inwestor Aleksandra Chomicka

3 stycznia br. weszły w życie przepisy dopuszczające budowę domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw. Resortowy minister już wielokrotnie się chwalił, że „już można” zaczynać takie inwestycje jedynie na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym - bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Sprawdzaliśmy dwa tygodnie temu, jakie jest zainteresowanie w gminie, która znalazła się w krajowym TOP 10 miejsc, do których Polacy wyprowadzają się najchętniej, czyli w Kosakowie. Wówczas było zerowe. Teraz Portal RynekPierwotny.pl przytacza najnowsze dane: w trakcie trzech pierwszych tygodni obowiązywania przedmiotowych przepisów, do żadnego starostwa powiatowego w kraju nie wpłynął choćby jeden wniosek na tego typu inwestycję.