Domy dla milionerów. Oto zestawienie najdroższych domów w Malborku i okolicach GALERIA

Obecnie Malbork przeżywa renesans, gdyż z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w mieście zrewitalizowane będą przestrzenie publiczne w postaci skwerów, parków, miejsc aktywnego spędzenia czasu, nie tylko dla turystów, ale i mieszkańców – czytamy w jednym z ogłoszeń w serwisie Otodom.pl.

Co ważne, korzystne jest położenie umożliwia szybkie dotarcie do celu. Dojazd do Trójmiasta zajmuje ok. 45 minut.

W okolicy znajdziemy pełne zaplecze handlowo-usługowe. Jest to miejsce, gdzie znajdziemy wszystko co potrzebne jest do codziennego funkcjonowania – zachwala autor jednego z ogłoszeń.

Prezentujemy oferty dla zamożnych, bo najtańsza oferta jest warta prawie milion, a najdroższa ponad trzy miliony złotych. Do wyboru jest własna kamienica, z której widać piękny Nogat, a do zamku jest kilka kroków. Jest też propozycja z podgrzewanym basenem i sauną. Ale są też po prostu wygodne domy, w które są gotowe do zamieszkania.