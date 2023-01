Dominika Włodarczyk obroniła tytuł mistrzyni Polski w kolarstwie przełajowym. Połowę trasy przejechała z kontuzją dłoni | ZDJĘCIA

Dominika Włodarczyk z MAT Atom Deweloper Wrocław obroniła tytuł mistrzynii Polski w kolarstwie przełajowym. Ostatni wyścig w Drzonkowie k. Zielonej Góry przyniósł zawodniczce sportowy sukces i dostarczył sporą dawkę emocji oraz... bólu. Mistrzyni Polski m.in. zaliczyła upadek, uderzając głową o ziemię, a cały wyścig przejechała z bolącą, opuchniętą dłonią.

- Nie wiem, jakim cudem nie złamałam wtedy obojczyka, a jedyne konsekwencje, które poczułam dopiero następnego dnia, to ból głowy i barku - komentuje Domnika Włodarczyk. -

Opuchnięta dłoń to efekt uderzenia w palik, do kórego doszło w połowie wyścigu. Stłuczenie szybko dało znać o sobie pulsującym bólem.

- Jechałam dalej, walcząc z tym uczuciem, bo nie chciałam wypuścić z rąk tego, co było już tak blisko - opowiada kolarka. - Od początku wiedziałam, że coś jest nie tak, poczułam w momencie uderzenia, jak coś „chrupnęło” na styku kości palca i dłoni. Nawet na transmisji widać moment, gdy próbuję nastawić palec, nie słychać tylko kolejnego „chrupnięcia” (śmiech). Wtedy już byłam niemal pewna, że to złamanie. Zostawiałam tę dłoń w spokoju, postanowiłam zająć się nią dopiero po mecie, za to ona przypominała o sobie na wszystkich nierównościach, czyli przez całą trasę, a szczególnie, gdy zeskakiwałam z roweru. Wiedziałam jednak, że wypracowałam wystarczającą przewagę, by jadąc mądrze, wciąż wygrać ten wyścig.