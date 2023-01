Dominika Gwit urodziła? Pokazała wymowne zdjęcie. Fani zachwyceni: "Ślicznie pani wygląda"

Dominika Gwit jest w ciąży. Aktorka nie ukrywa swojego stanu i co jakiś czas dzieli się nowymi informacjami ze swoimi fanami. Tak jak jakiś czas temu, gdy zdradziła, że unikała skupisk ludzi. Przestraszyła się, że może się od kogoś zarazić grypą.

Słuchajcie, już musiałam wyjść z domu, bo siedzę, już po prostu ledwo żyję w te ostatnie dni. Ktoś mi tam już mocno dokazuje. No ale jeszcze troszkę, jeszcze kilka dni, ale musiałam wyjść pooddychać. Tu nie ma ludzi. Trochę mnie ta grypa, która panuje, że się tak wyrażę, przestraszyła. Na szczęście mnie nie dopadała, bo jakby teraz mnie dopadła, to byłoby ciężko. Więc stronię od tłumów i siedzę w domu, ale już trzeba pooddychać, więc wyszłam tutaj do naszego parczku, chodzę sobie... Chodzimy, ale już ciężko!