Dokarmianie ptaków zimą. Jak robić to odpowiedzialnie, czym karmić i jaki karmnik wybrać

Z widoku i towarzystwa zwierząt najbardziej cieszą się oczywiście dzieci i najczęściej to z myślą o nich dorośli decydują się na zamontowanie karmnika dla ptaków. To świetne rozwiązanie dla rodzin, które nie mogą lub nie chcą mieć zwierząt w domu, ale lubią przyrodę i kontakt z nią. Dodatkowo, zajmowanie się karmnikiem to także dobry sposób na ćwiczenie odpowiedzialności i obowiązkowości dziecka.