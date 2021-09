Dokąd zmierza Arka Gdynia? Czy trener Dariusz Marzec gwarantuje awans do ekstraklasy?

Dariusz Marzec pracuje w Arce Gdynia od niemal równo dziewięciu miesięcy. W rundzie wiosennej minionego sezonu nie udało mu się zrealizować postawionego przed zespołem celu, jakim był awans do ekstraklasy. W trwającej obecnie batalii w Fortuna 1. Lidze zapowiada się niestety, że o powrót do elity także wcale łatwo nie będzie. Żółto-niebiescy zajmują obecnie mocno rozczarowujące, zaledwie dziesiąte miejsce w tabeli. Taka lokata na koniec sezonu nie zagwarantuje nawet udziału w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy . Strata do lidera, Korony Kielce , wynosi już dwanaście punktów. Drugi w tabeli Widzew Łódź wyprzedza żółto-niebieskich o dziewięć oczek. Należy jednak pamiętać, że Arka Gdynia w stosunku do tych, a także wielu innych rywali, ma rozegrany mecz mniej. W przypadku ewentualnego zwycięstwa dziś nad GKS-em Katowice żółto-niebiescy awansują do czołowej szóstki, czyli na miejsce barażowe.

Generalnie Dariusz Marzec w 24 spotkaniach w roli trenera Arki Gdynia na zapleczu ekstraklasy, nie wliczając do tego bilansu przegranego barażu z Łódzkim Klubem Sportowym, odbywającego się już po zakończeniu regularnej części minionych rozgrywek, zanotował dotychczas średnią punktów na poziomie 1,7 na mecz. Jeśli taka skuteczność zespołu się utrzyma, jest to niestety zbyt słaby wynik, aby zagwarantować żółto-niebieskim bezpośredni awans do ekstraklasy. Arka Gdynia ma do rozegrania do końca sezonu 27 spotkań. Oznacza to, że przy takiej średniej zakończy rozgrywki z 56 punktami. W ubiegłym sezonie był to wynik nie gwarantujący bezpośredniego awansu. Zwycięzca rozgrywek, Radomiak, zdobył 68 punktów. Druga w tabeli Bruk-Bet Termalika Nieciecza miała o trzy oczka mniej. 56 punktów zanotował Górnik Łęczna i zajął w tabeli szóste miejsce, ostatnie gwarantujące miejsce w barażach o awans. Warto jednak pamiętać, że beniaminek dość niespodziewanie znakomicie poradził sobie w „dogrywce” sezonu i ostatecznie dziś w PKO BP Ekstraklasie występuje.