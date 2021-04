Dokąd uciec przed lockdownem? Majówkę Polacy chcą spędzić pod palmą

Tegoroczna majówka w Polsce wiąże się z licznymi ograniczeniami. Wiadomo już, że obiekty hotelowe pozostaną zamknięte przynajmniej do 3 maja. Dlatego rodacy spragnieni wypoczynku masowo poszukują ofert urlopowych za granicą. Na szczęście są kraje, w których nie tylko nie zabraknie im słońca, a do tego da się do nich wjechać bez kwarantanny, a nawet bez testu.

Decyzja rządu w sprawie przedłużenia obostrzeń dotyczących miejsc noclegowych i hoteli na czas weekendu majowego pokrzyżowała plany wielu Polaków, którzy chcieli spędzić te dni w innych częściach kraju.

Choć teoretycznie powinni spędzić ją w domowym zaciszu, unikając podróży i spotkań towarzyskich, wielu rodaków na ostatnią chwilę zadecydowało postawić na wyjazd zagraniczny. Tam, gdzie da się wypocząć na słońcu i nie trzeba przechodzić obowiązkowej kwarantanny. - Mamy coraz więcej zapytań o wycieczki na przełomie kwietnia i maja, i można się spodziewać, że do ostatniego momentu ten trend się utrzyma - mówi Klaudyna Fudala, PR Manager w Wakacje.pl. - Liczne środki bezpieczeństwa w samolotach i hotelach oraz szereg zabezpieczeń przy zakupie w biurze podróży sprawiają, że ponownie nabieramy zaufania do zagranicznych wyjazdów. Urlop pod palmami Jak wynika z danych serwisu, wśród ulubionych kierunków Polaków królują te sprawdzone, ze stosunkowo krótkim przelotem, niskimi cenami, pewną pogodą i bogatą ofertą hoteli z pakietem all inclusive. Więcej niż co trzeci turysta majówkę spędzi w Egipcie. Drugim ulubionym kierunkiem rodaków jest Turcja. Chociaż większość ofert z terminem majowym jest już wyprzedana, w ofercie niektórych biur podróży znajdziemy jeszcze ostatnie miejsca last minute w 4-5 gwiazdkowych hotelach z kompleksami basenowymi i pełnym pakietem wyżywienia.

Jak podaje Klaudyna Fudala - chcąc spędzić tydzień w Egipcie w wersji all inclusive musimy nastawić się na koszt blisko 2 tys. zł za osobę. Ceny pobytu w najbardziej ekskluzywnych egipskich obiektach hotelowych zaczynają się od 2,5 tys. zł za osobę. Znacznie taniej zapłacimy za tygodniowy wyjazd do Turcji. Urlop w 5-gwiazdkowym hotelu zarezerwujemy już od 1,3 tys. zł za os.

W przypadku podróży do Egiptu i Turcji turyści muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa. Nie dotyczy to pasażerów do 6 roku życia. Podróżni lecący do Egiptu takie badania mogą zrobić na lotniskach w Hurghadzie, Sharm El-Sheik lub Marsa Alam, i nierzadko są one już wliczone w cenę wycieczki. Do Grecji pojadą tylko nieliczni. Chociaż od 19 kwietnia kraj zniósł obowiązkową kwarantannę dla podróżnych z kilkudziesięciu krajów, w tym Polski, to pełne otwarcie sezonu zaplanowano dopiero na 14 maja. Najprawdopodobniej to właśnie wtedy wznowione zostaną loty czarterowe. Obecnie można wybrać się tam tanimi liniami, ale na przełomie kwietnia i maja jest ich niewiele.

– Majówkę możemy spędzić na przykład na południu Europy: w Albanii, Czarnogórze, Bułgarii lub Chorwacji - zachęca specjalistka z Wakacje.pl. - Biura podróży znacznie rozbudowały w tym roku ofertę wypoczynku z dojazdem własnym, a do uwielbianej przez Polaków Chorwacji na weekend majowy nie tylko dotrzemy samochodem, ale i samolotem. W dodatku od kwietnia do Chorwacji możemy wjechać po okazaniu negatywnego wyniku testu antygenowego, a nie tylko PCR. To szczególnie istotne w przypadku wyjazdów last minute, bo takie badanie jest szybsze – jego wynik znamy już po około 15-20 minutach.

Przyciągają też ceny, bo za tygodniowe wczasy w Chorwacji, z własnym dojazdem i bez wyżywienia, zapłacimy od 400 zł w górę. W przypadku wyjazdów all inclusive ceny zaczynają się od 1000 zł. Wszyscy ci, którzy do tego kraju chcą wybrać się samolotem, w zależności od wybranej formy żywienia, za tydzień pobytu zapłacą od 1,5 do 1,8 tys. zł za osobę.

Jeszcze taniej jest w Bułgarii, gdzie z dojazdem własnym pobyt zarezerwujemy od 187 zł za osobę, a w Albanii i Czarnogórze, bez wyżywienia, od 600 zł. Majówka na drugim końcu świata Od początku tego roku niespotykaną dotąd popularnością wśród polskich turystów cieszą się kierunki egzotyczne. Wśród klientów Wakacje.pl aż pięć z nich w ostatnich tygodniach plasuje się w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych kierunków. Są to Dominikana, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Meksyk, Malediwy oraz Zanzibar. Taki wypad słono jednak kosztuje. Cena wycieczek do Dominikany rozpoczynają się od 5,1 tys. zł za osobę. Tyle kosztuje tydzień spędzony w 4-gwiazdkowym hotelu w Puerto Plata z pakietem all inclusive. Cenowo podobnie wypada wyjazd do Meksyku, drożej o 700 zł wyjdą za to wiosenne wakacje na Zanzibarze. Jeszcze drożej kosztuje urlop na Malediwach. Ceny zaczynają się od 6,1 tys. zł. Znacznie taniej wyjdzie wyjazd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Koszt wycieczek to min. 3 tys. zł.

Plus jest taki, że przy wjeździe do Dominikany, Meksyku i na Zanzibar nie ma ograniczeń epidemicznych. Minusem może być za to wielogodzinny lot, który w przypadku krótkiego wyjazdu, nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem. W takim układzie z pięciu dni dwa spędzimy na pokładzie samolotu.

Od 30 marca wszystkie osoby przekraczające granicę Polski są kierowane na 10-dniową kwarantannę – niezależnie od środka transportu i kierunku, z którego podróżują. Z obowiązku jej odbycia są zwolnione osoby, które zaszczepiły się przeciwko koronawirusowi oraz ozdrowieńcy. Z kwarantanny zwolni też lub skróci czas jej trwania negatywny wynik testu na Covid-19. - Należy go zrobić w ciągu 48 godzin od powrotu do Polski - zaznacza Klaudyna Fudala. - Takie ujednolicenie zasad wjazdu może być plusem dla tych osób, które wcześniej obawiały się, że w przypadku wykonania testu w zagranicznym kurorcie i uzyskania pozytywnego wyniku, będą musiały spędzić izolację poza granicami kraju. Teraz, jeśli wracamy na przykład z Egiptu czy Turcji, takie badanie możemy wykonać w Polsce, chociażby na lotnisku. Jeśli zrobimy szybki test antygenowy w dniu przylotu i uzyskamy wynik negatywny, który zostanie dodany do systemu, kwarantanna nas ominie. Jeśli nasz wynik byłby pozytywny, spędzimy izolację we własnym domu.

